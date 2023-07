MN - Carmignani: "Darei una seconda occasione a De Ketelaere: ecco perché"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Pietro Carmignani, storico preparatore dei portieri nelle gloriose stagioni che hanno visto protagonista Arrigo Sacchi sulla panchina del Diavolo, per parlare di una seconda chance a De Ketelaere: “Sì, perché è giovane e talentuoso. Lo terrei in rosa e rifiuterei ogni possibile prestito o cessione. Gli esempi li hai in casa: nel 2021 nessuno credeva in Leao o Tonali. L’anno dopo hanno portato il Milan a vincere lo scudetto”.