MN - Carmignani: "Morata? Non è un centravanti d'area. Mi piace, ma ci vuole un'altra punta"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato del Milan sta entrando sempre di più nel vivo e la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Pietro Carmignani, storico preparatore dei portieri nelle gloriose stagioni che hanno visto protagonista Arrigo Sacchi sulla panchina del Diavolo, per parlarne più da vicino. Le sue dichiarazioni.

Conosci molto bene il calcio spagnolo e l’Atletico Madrid, avendolo vissuto con Arrigo Sacchi. Ti convince Morata come prima punta titolare del Milan?

“A me Morata piace, però - se arriva lui - per come gioca il Milan, deduco che ci vuole almeno un’altra punta. È uno che viene fuori, palleggia, cerca di il raccordo con i compagni. Non è un centravanti d’area”.