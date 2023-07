MN - Carmignani sulla cessione di Tonali al Newcastlw: "Non poteva dire di no a quell'offerta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Pietro Carmignani, storico preparatore dei portieri nelle gloriose stagioni che hanno visto protagonista Arrigo Sacchi sulla panchina del Diavolo, per parlare del mercato rossonero e la cessione di Tonali: "Non si poteva dire di no a quell’offerta, questo va detto. Però credo rappresenti un po’ l’emblema del cambiamento che ha caratterizzato ultimamente il Milan. A distanza di un mese, non ho ancora compreso come mai sia stato allontanato Maldini. Non mi stupisce si sia scelto di dar via a cuor leggero una potenziale bandiera. Ma è un parere mio”.