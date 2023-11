MN - Carobbi: "Pioli è un amico, ma quest'anno non sono scattati i meccanismi giusti. Senza Maldini..."

vedi letture

Riguardo all’imminente match tra Milan e Fiorentina, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Stefano Carobbi, doppio ex della sfida e compagno di squadra di Stefano Pioli ai tempi della Viola.

Conosci personalmente Pioli. Come commenti le difficoltà che ha riscontrato nel recente periodo?

“Faccio fatica a parlarne con distacco emotivo perché è un amico. Secondo me, in questa stagione, non sono scattati quei meccanismi necessari per spiccare il volo verso il vertice. Io ho una mia idea sul motivo…”.

Ossia?

“Ossia che, senza figure accanto come Maldini, il tutto è più complicato. Ve lo dice uno che Paolo lo ha avuto in spogliatoio. Però sono amico di Stefano (Pioli ndr) e so perfettamente che è un vincente per indole naturale. Non so con certezza dove arriverà il Milan in campionato quest’anno, ma state pur certi che Stefano lo condurrà al miglior piazzamento possibile”.