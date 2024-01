MN - Carotti: "A gennaio abbiamo visto tutta un altro Milan"

In merito all’attualità rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gabriello Carotti, ex calciatore del Milan. Ecco le sue parole:

A tuo avviso, a quali fattori è legata la “rinascita” del Milan?

“Secondo me, a ridosso di Natale, il gruppo squadra e l’allenatore, con lo staff, si sono riuniti nello spogliatoio e guardati seriamente negli occhi. In un grande club come il Milan basta soltanto questo. Poche chiacchiere e zero fatti. Nelle situazioni critiche è sempre colpa di tutti e di nessuno. A gennaio abbiamo visto tutta un’altra squadra”.