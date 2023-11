MN - Carotti: "A Pioli non servono interventi sul mercato: l'organico è da Milan, sta a lui valorizzarlo"

Riguardo al momento attuale del Milan e all’imminente sfida Champions contro il PSG, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Gabriello Carotti, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Pioli ha dichiarato pubblicamente di necessitare di un difensore centrale in vista del mercato di gennaio. A tuo avviso, anche di un attaccante?

“Io invece penso che a Pioli basti la rosa che gli è stata costruita quest’estate. Non capisco per quali ragioni ci sia da intervenire a gennaio. L’organico è da Milan. Sta all’allenatore essere in grado di valorizzarlo nella giusta maniera”.