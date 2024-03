MN - Carotti elogia Leao: "Quando accelera e strappa, è tra i migliori in Europa"

Manca sempre meno all'incontro valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, questa sera alle 18.45 sull'ostico campo dello Slavia Praga. In merito a questa imminente sfida di Coppa, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gabriello Carotti, ex calciatore del Milan. Questo un breve estratto dell'intervista principale:

Uno dei più forti in Europa: “L’attuale Milan deve essere la squadra di Rafa Leao. Quando accelera e strappa, è tra i migliori in Europa. È impensabile poterne fare a meno. Può accendersi da un momento all’altro. È giovane e può crescere ancora”.