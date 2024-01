MN - Carotti: "Il ritorno di Ibrahimovic ha aiutato il Milan, ma è proprio scattato qualcosa nel gruppo squadra"

In merito all’attualità rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gabriello Carotti, ex calciatore del Milan. Ecco le sue parole:

Il ritorno di Ibrahimovic ha influito sulla ripresa, in termini di risultati, del Milan?

“Sicuramente ha aiutato, ma - per me, come ho detto - è proprio scattato qualcosa dentro a livello di gruppo squadra in spogliatoio”.

Guardandoli dall’esterno, in quali reparti necessiterebbero di essere rinforzati i rossoneri?

“La difesa e il centrocampo, per me, ci sono. Farei qualcosa davanti, ma in estate. Prenderei una prima punta che possa sostituire Giroud e segnare con continuità un numero importante di gol”.