MN - Carotti: "Inutile lasciarlo in panchina: se Romero si dimostrerà all'altezza..."

In merito all’attualità rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gabriello Carotti, ex calciatore del Milan. Ecco le sue parole:

Ti ha stupito la scelta di cedere in prestito Romero?

“Se non ha trovato tanto spazio sin qui, giusto mandarlo a giocare altrove. È inutile lasciarlo in panchina. I giovani devono avere minutaggio. Se si dimostrerà all’altezza nella squadra in cui è andato, di sicuro il Milan li riprenderà”.

Il ritorno di Ibrahimovic ha influito sulla ripresa, in termini di risultati, del Milan?

“Sicuramente ha aiutato, ma - per me, come ho detto - è proprio scattato qualcosa dentro a livello di gruppo squadra in spogliatoio”.