MN - Carotti: "Leao buonissimo giocatore, con doti straordinarie, non ancora un campione"

In merito all’attualità rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gabriello Carotti, ex calciatore del Milan. Ecco le sue parole:

Quali sono le tue considerazioni su Leao?

“Per me è un buonissimo giocatore, con doti straordinarie, ma non ancora un campione. Spesso sbaglia l’ultimo passaggio o si isola dalla partita. Io credo che, in grandi squadre come il Milan, sia sempre e soltanto il gruppo a fare la differenza”.

Guardandoli dall’esterno, in quali reparti necessiterebbero di essere rinforzati i rossoneri?

“La difesa e il centrocampo, per me, ci sono. Farei qualcosa davanti, ma in estate. Prenderei una prima punta che possa sostituire Giroud e segnare con continuità un numero importante di gol”.