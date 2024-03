MN - Carotti: "Mercato estivo in base alla volontà della proprietà. Il futuro di Pioli non è cosi scontato"

Riguardo all’attualità in chiave rossonera e all’imminente sfida tra Milan e Slavia Praga, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Gabriello Carotti, ex calciatore del Diavolo. Ecco le sue parole riportate con un breve estratto:

Mercato e futuro di Pioli, ancora tutto in discussione: "Mercato estivo? Manca tanto ancora, staremo a vedere. Dipenderà molto dalle intenzioni e dagli accadimenti che riguardano la nuova proprietà. Per quanto riguarda il futuro di Pioli, non credo sia così scontato che vada via. Ad ogni modo, il Milan è un club che ti chiede di vincere pressoché subito. Per cui credo poco a scommesse e giovani allenatori. Penso a profili già affermati, che portino la loro mentalità”.