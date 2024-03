MN - Carotti: "Mi aspetto una partita combattuta. L'andata non conta più nulla"

vedi letture

E' il giorno dell'importante sfida di Europa League tra Slavia Praga e Milan, così, in merito a questa imminente sfida di Coppa, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gabriello Carotti, ex calciatore del Milan. Riportiamo qui un breve estratto dell'intervista principale:

Una sfida combattuta: "Questa sera mi aspetto un match molto aperto e combattuto. L’andata non deve assolutamente contare. Per il Milan, ora come ora, deve esistere solo ed esclusivamente la gara di ritorno. In casa dello Slavia Praga sarà una storia a sè stante”.