MN - Carotti: "Milan, non ho idea di cosa stia succedendo: non puoi giocare così davanti ai tuoi tifosi"

vedi letture

Riguardo al momento attuale del Milan e all’imminente sfida Champions contro il PSG, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Gabriello Carotti, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Come ti spieghi il momento di difficoltà del Milan?

“Francamente una sconfitta come quella contro l’Udinese, a San Siro, non me la aspettavo proprio. Non ho idea di che cosa stia succedendo, però davanti ai tuoi tifosi non puoi sfoderare una prestazione del genere”.