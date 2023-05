MN - Carotti: "Serve un'altra prima punta oltre a Giroud"

MilanNews.it

Riguardo all’imminente derby di Champions tra Milan e Inter, la redazione di MilanNews.It ha intervistato in esclusiva Gabriello Carotti, calciatore del Diavolo tra il 1977 e il 1981 e, nuovamente, tra il 1983 e il 1986.

Hai parlato di un Milan sicuramente competitivo per lo scudetto la prossima stagione. Ma per rivincere il titolo sarà necessario effettuare un buon mercato?

“Per me il Milan è forte così com’è. Bisogna intervenire soltanto se qualcuno andrà via. E sostituire i calciatori non è mai semplice”.

Confermeresti Leao, anche a cifre folli?

“Leao ti fa fare più gol e, più gol dai, più i tifosi sono contenti. Magari anche con un’altra prima punta in più oltre a Giroud, il numero di reti aumenterebbe anche. Però bisogna tener d’occhio i conti e in società c’è chi sa far bene questo tipo di lavoro. Si è scelto di fare un percorso che porti sia a vincere, sia a valorizzare i singoli calciatori nel tempo. Lo stesso discorso lo faccio per Diaz”.