MN - Carotti sul Milan: "In Europa è tra le favorite, ma prima si pensi solo allo Slavia"

Carotti sul Milan: "In Europa è tra le favorite, ma prima si pensi solo allo Slavia"

“Nella testa del Milan dev'esserci solo la gara di questa sera, senza pensare a futuro o possibili avversari da incontrare nel percorso in Europa League. Prima si pensi allo Slavia Praga. Detto questo, il Milan è certamente tra le squadre favorite. Per la storia, per l’organico e per quanto dimostrato nell’ultimo periodo: cinismo, cattiveria e voglia di vincere”.

Queste le parole in esclusiva per il sito di MilanNews.it, riportate con un breve estratto, da parte dell'ex calciatore rossonero, Gabriello Carotti in merito alla sfida di Europa League in programma questa sera alle 18.45 tra Slavia Praga e Milan all'Eden Arena.