MN - Casa Milan, oggi incontro di programmazione tra Pioli e Furlani e il team mercato

© foto di DANIELE MASCOLO

La stagione è ormai alle porte e, come appreso dalla redazione di MilaNews.it, nella giornata di oggi Stefano Pioli, di rientro dalle vacanze in Grecia, ha fatto tappa a Casa Milan per incontrare Giorgio Furlani e il team di mercato: si è trattato di un colloquio di programmazione, durato circa un'ora e mezza, sulle strategie del calciomercato e della stagione in generale a una settimana dal raduno di Milanello.

di Antonio Vitiello