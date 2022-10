MN - Casa Milan, visita in sede dell'agente Luca Ariatti

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce l'inviato di Milannews.it a Casa Milan, Luca Ariatti, ex giocatore e ora agente sportivo, ha fatto visita ai dirigenti rossoneri nella sede di via Aldo Rossi 8 a Milano. Ariatti è il procuratore di alcuni giocatori della Primavera del Milan, come per esempio il portiere Andreas Jungdal e l'attaccante Emil Roback, che attualmente è in prestito al Nordsjælland.