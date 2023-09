MN - Cattaneo: "Il Milan ha un undici tipo estremamente affidabile e anche molto forte"

Marco Cattaneo, giornalista di DAZN, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Unico calciatore degli acquisti rossonero che sfugge un po' a queste logiche è Jovic... Può rilanciarsi nel Milan?

"Il Milan ha un 11 tipo estremamente affidabile e anche molto forte. È naturale che, tra poco, bisognerà attingere anche ad altre risorse e buona parte della ambizioni del Milan passeranno anche dalla crescita e dal rendimento del 12esimo, 13esimo, 14esimo uomo. Cioè: se Okafor fosse un'alternativa super valida a Leao o a Giroud, se Chukwueze sarà quello che tutti ci aspettiamo possa essere, se Musah potesse far rifiatare ogni tanto Loftus-Cheek e se Jovic potesse far rifiatare, anche in termini di gol, Giroud, allora le ambizioni del Milan potrebbero anche non avere limiti. Jovic non era una primissima scelta, ma tre anni fa il Real Madrid lo pagava 60 milioni; ha dei limiti caratteriali, di atteggiamento, ma con Pioli questi problemi possono anche essere risolti. È un grosso punto interrogativo e dalla risoluzione di questo enigma passa tanto della stagione del Milan".