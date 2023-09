MN - Cattaneo: "Il Milan porta avanti da tempo una strada precisa in società"

Marco Cattaneo, giornalista di DAZN, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Il Milan può essere un modello per quello che di nuovo sta facendo?

"Su questo tema vado un po' controcorrente: non mi sembra che il Milan stia facendo qualcosa di nuovo, perché sta usando i dati come ogni società, fa scouting come ogni società, cercando di portare calciatori secondo un modello di calcio sostenibile. Cioè: non vedo molte differenze con gli acquisti di Romero e Chukwueze rispetto a Saelemaekers e Kjaer di qualche anno fa... Moncada è un elemento di grande continuità in questo. Certo, prima c'era Maldini, che aveva un po' tutto il controllo... Ora c'è un allenatore che, insieme alla società, indica i giocatori che servono e poi Moncada con tutti i suoi uomini cerca i profili migliore sia dal punto di vista sportivo che economico. Credo che questa sia l'unica strada: se il Napoli l'anno scorso va a prendere Kim e Kvaratshkelia dopo aver venduto Koulibaly e Insigne è perché fa un ottimo lavoro di scouting. Il Milan porta avanti questa strada da tempo".