MN - Cattaneo: "Mai avuto dubbi su Pioli. Ora è lui il vero punto di riferimento"

Marco Cattaneo, giornalista di DAZN, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

In questo ottimo impatto quanto merito c'è di Pioli?

"Su Pioli non ho mai avuto dubbi. È l'allenatore che ha portato il Milan dalle macerie allo Scudetto e alle semifinali di Champions League: non può essere messo in discussione. Quest'anno è ancora più importante per lui: è andato via Maldini, non c'è più Ibrahimovic, non c'è più Tonali e Pioli diventa il vero e quasi unico punto di riferimento. La squadra ha dei leader, come Maignan, Theo, Giroud, però tutto ruota attorno alla capacità di fare gruppo di Pioli. Uno dei suoi grandi meriti è quello di mettersi ogni volta in discussione, rimanendo al passo con i tempo, riuscendo ad essere moderno nonostante sia nel calcio ormai da parecchi anni con idee di gioco mai banali".