MN - Cattaneo: "Per me a fine stagione verrà assegnata la seconda stella"

Marco Cattaneo, giornalista di DAZN, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Quali sono le tue favorite per la Serie A?

"Per me a fine stagione verrà assegnata la seconda stella. Ci sono tante incognite: vediamo se la Juve completerà il suo percorso di crescita, la metto in seconda fila assieme al Napoli che è un'altra incognita essendo l'unica che ha cambiato allenatore, nonostante resti una squadra molto forte. Vedo in prima fila Inter e Milan e in seconda Napoli e Juve. La Lazio di Napoli è una squadra molto forte, la Roma se recupera Lukaku è una squadra molto forte, anche l'Atalanta lo è. Ci divertiremo sicuramente. Il derby di sabato ci darà delle prime risposte".