MN - Cattaneo: "Stupito dal Milan? I nuovi sono già inseriti, ma ciò non sorprende vedendo chi sono questi giocatori nuovi"

Marco Cattaneo, giornalista di DAZN, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Ti ha stupito il Milan delle prime tre giornate di campionato?

"Diciamo che si può essere stupiti nella misura in cui sono arrivati dei giocatori nuovi e questi sono già perfettamente inseriti nella squadra e sembra che giochino con Pioli da molto più tempo di quello che è in realtà. Non è sorprendente se si vanno a vedere chi sono questi giocatori: Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders sono tutti giocatori di una certa statura. Mi aspettavo potessero avere questo impatto, magari non così presto, ma che potessero sin da subito dimostrare il loro valore sicuramente sì".