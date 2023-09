MN - Cattaneo sul girone di Champions: "Milan favorito assieme al PSG"

vedi letture

Marco Cattaneo, giornalista di DAZN, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Il Milan è favorito nel suo girone di Champions?

"Favorito assieme al PSG. Il Milan deve partire da questa convinzione: ho visto negli occhi dei miei giocatori che non c'è paura, ma voglia di affrontare queste grandi sfide. C'è un fattore romantico, ma il Milan non è inferiore al Newcastle e al Borussia. In percentuali primo PSG, poi Milan, poi Borussia e poi Newcastle. Il Milan ha ottime possibilità di passare".