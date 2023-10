MN - Cavasin: "Champions? Risultati bugiardi. Per passare il turno bisogna essere perfetti"

Con la pausa nazionali in corso, il Milan si gode un po' di serenità in testa alla classifica. La redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare in esclusiva Alberto Cavasin, allenatore di calcio, che ci ha parlato dei rossoneri e soprattutto di Stefano Pioli che ha affrontato anni fa in Serie B e di cui ora osserva la crescita stagione dopo stagione. “La sua squadra gioca a sua perfetta immagine e somiglianza - dichiara in esclusiva ai nostri microfoni Alberto Cavasin -; è l’allenatore che ha fatto maggiori passi da gigante negli ultimi anni”.

Champions che, per ora, vede il Milan fermo a quota due punti dopo altrettante partite…

“Risultati bugiardi, se si considera quanto ha creato il Milan in quelle due partite. Pioli, in ogni caso, sa benissimo che allena il Milan e che deve essere perfetto per passare il girone di Champions: ci sono tutte le possibilità".