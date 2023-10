MN - Cavasin: "Chi ha più meriti? Pioli, il Milan quando sbaglia reagisce sempre"

Con la pausa nazionali in corso, il Milan si gode un po' di serenità in testa alla classifica. La redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare in esclusiva Alberto Cavasin, allenatore di calcio, che ci ha parlato dei rossoneri e soprattutto di Stefano Pioli che ha affrontato anni fa in Serie B e di cui ora osserva la crescita stagione dopo stagione. “La sua squadra gioca a sua perfetta immagine e somiglianza - dichiara in esclusiva ai nostri microfoni Alberto Cavasin -; è l’allenatore che ha fatto maggiori passi da gigante negli ultimi anni”.

C’è qualche singolo a cui ti senti di conferire meriti particolari?

“A tutta la squadra e, soprattutto, a Pioli. Sapete perché? I rossoneri hanno perso il derby perché hanno palleggiato troppo lentamente nella metà campo dell’Inter, che è riuscita a recuperare palla e ripartire a più riprese. Avete per caso più visto fare questo errore al Milan in seguito? È una delle poche squadre che sbaglia, ma poi reagisce immediatamente, non commettendo più gli sbagli fatti”