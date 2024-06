MN - Ceccarini: "Fonseca potrebbe regalare delle sorprese che magari in questo momento nessuno vede"

vedi letture

Stagione sportiva terminata, anche con l'amichevole in Australia contro la Roma che ha chiuso così il 2023/24 del Milan. Tempo pertanto di mercato e abbiamo fatto il punto col direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini. In esclusiva per MilanNews.it.

Niccolò Ceccarini, per il Milan la questione primaria è l'allenatore

"Sarà Paulo Fonseca, la scelta credo sia stata fatta a meno di clamorosi colpi di scena. Due anni di contratto con opzione sul terzo".

Come valuti la scelta?

"A me piace, fa un calcio propositivo ma va fatto lavorare perché potrebbe regalare delle sorprese che magari in questo momento nessuno vede. È un allenatore di livello internazionale e il Milan ha fatto un'attenta valutazione".