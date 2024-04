MN - Ceccarini: "Giroud? Alla fine le decisioni le prendono i calciatori e se loro si sentono di andare da un'altra parte..."

Stiamo entrando nella fase calda della stagione e assieme al direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, abbiamo fatto il punto in casa Milan, toccando vari temi: dai risultati in campo al mercato che sarà. In esclusiva per MilanNews:

Giroud lascerà per la MLS. Poteva essere ancora utile magari come chioccia per un giovane attaccante

"L'idea era quella di tenere Giroud e magari prendere un altro attaccante avendo anche a disposizione l'esperienza del francese. Ma alla fine le decisioni le prendono i calciatori e se loro si sentono di andare da un'altra parte bisogna rispettare la loro scelta. Il Milan sta osservando tanti giocatori all'estero e sta facendo tante valutazioni. L'anno scorso con la cessione di Tonali sono arrivati giocatori importanti come Loftus-Cheek e Pulisic, che stanno facendo la differenza. Lo stesso Reijnders. Magari ci si aspettava qualcosa in più da Chukwueze".