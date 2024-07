MN - Ceccarini: "Il Milan fa bene a non salire subito per Fofana. Samardzic? Dipende dal budget"

Dopo l'acquisto di Alvaro Morata, il primo vero di quest'estate rossonera, il Milan si mette al lavoro su più fronti per portare altri rinforzi alla corte del nuovo allenatore Paulo Fonseca. I dirigenti del Diavolo hanno l'intenzione di presentare a Milanello almeno un nuovo innesto per reparto e ci sono diversi nomi caldi sul tavolo. Per questa ragione la redazione di MilanNews.it ha fatto il punto sulle trattative rossonere in un'intervista esclusiva con Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato e direttore di Tuttomercatoweb.com.

A centrocampo qual è la situazione?

"Da tempo lavorano su Fofana, hanno il gradimento del giocatore ma anche un'idea di intesa su quello che potrebbe essere l'ingaggio. C'è da trovare l'accordo col Monaco, la cui richiesta mi sembra alta anche in virtù del contratto in scadenza nel 2025. Il Milan fa bene a non salire subito troppo per cercare di fare la trattativa. Se da una parte è vero che c'è l'esigenza di portare il giocatore il prima possibile a Fonseca, ma dall'altra parte è giusto prenderlo a condizioni economiche vantaggiose".

Samardzic è una pista percorribile?

"Dipende dal budget e da chi potrebbe uscire".