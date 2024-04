MN - Ceccarini: "Pioli? Nel suo lavoro va ricordata l'impresa dello scudetto"

vedi letture

Stiamo entrando nella fase calda della stagione e assieme al direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, abbiamo fatto il punto in casa Milan, toccando vari temi: dai risultati in campo al mercato che sarà. In esclusiva per MilanNews:

Nonostante tutto, la popolarità di Pioli tra i tifosi non è quella dei tempi migliori. Credi che il ciclo sia finito?"A mio avviso Pioli è un ottimo allenatore e lo ha dimostrato. Ha fatto una grandissima impresa vincendo lo scudetto, è andato ancora avanti e ora i risultati gli stanno dando ragione. Vediamo cosa accadrà in questi ultimi due mesi. Poi, in senso assoluto, dopo tanti anni i cicli possono anche terminare".

Credi che il Milan abbia già preso una decisione sul futuro del tecnico?

"Ci sono tanti club sui quali è difficile ipotizzare il futuro, tra cui il Milan che mi pare stia prendendo tempo. Anche giustamente, perché vuole avere le idee chiare. Secondo me la decisione non l'hanno ancora presa, sono in fase di riflessione in un momento chiave"