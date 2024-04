MN - Ceccarini: "Se il Milan si qualificherà in Champions da secondo e dovesse vincere l'Europa League, la stagione sarebbe più che positiva"

Stiamo entrando nella fase calda della stagione e assieme al direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, abbiamo fatto il punto in casa Milan, toccando vari temi: dai risultati in campo al mercato che sarà. In esclusiva per MilanNews:

Come possiamo valutare questa stagione del Milan?

"C'è stato un periodo di difficoltà a novembre, ma da dicembre in poi sono arrivati i risultati. Certo, c'è il rammarico di non essersi qualificati agli ottavi di Champions però ora c'è la possibilità di andare avanti in Europa League e magari provare a vincerla, mentre in campionato il Milan dal punto di vista del valore non può essere considerata una squadra che può vincere lo scudetto, perché ci sono squadre che hanno un organico più forte. Se il Milan si qualificherà in Champions League, magari come secondo e dovesse vincere l'Europa League la stagione sarebbe più che positiva. Non dovessero arrivare questi risultati è chiaro che andrebbe fatta una riflessione".