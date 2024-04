MN - Ceccarini: "Theo e Maignan? Se ti arriva un'offerta fuori mercato devi prenderla in considerazione"

Stiamo entrando nella fase calda della stagione e assieme al direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, abbiamo fatto il punto in casa Milan, toccando vari temi: dai risultati in campo al mercato che sarà. In esclusiva per MilanNews:

C'è il rischio che l'acquisto dell'attaccante venga finanziato da una cessione pesante, come quella di Maignan o Théo?

"L'anno scorso con Tonali hanno fatto una buona squadra, comprando tanti giocatori interessanti che hanno permesso di arricchire il livello tecnico. Parto dal presupposto che se ti arriva un'offerta fuori mercato devi prenderla in considerazione. Come nel caso di Tonali un anno fa. Anche se l'idea è tenere Maignan e Théo, cercando di rinnovargli il contratto. Quindi credo che la strategia iniziale sia quella di comprare un grande attaccante a prescindere. Anche perché con l'accesso alla prossima Champions League arriveranno comunque delle entrate importanti".