MN - Ceccarini: "Un altro grande obiettivo del Milan è il difensore centrale"

Stiamo entrando nella fase calda della stagione e assieme al direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, abbiamo fatto il punto in casa Milan, toccando vari temi: dai risultati in campo al mercato che sarà. In esclusiva per MilanNews:

Oltre all'attaccante, credi che il Milan possa intervenire sul mercato in altre zone del campo?

"Penso che un altro grande obiettivo sia il difensore centrale. Già a gennaio il Milan aveva pensato a Buongiorno ma è chiaro che l'operazione sarebbe stata complicatissima, sia per il costo sia per la volontà del Torino di non privarsi del giocatore. Penso che Buongiorno rappresenti il sogno per l'estate, però credo che debbano essere monitorati anche giocatori più economici come Brassier e Lacroix e alcuni parametro zero come Adarabioyo e Kelly".