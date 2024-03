MN - Cermak: "Di solito lo Slavia gioca col 3-4-3 o 3-4-2-1. Chytil, Diouf e Wallem i più in forma"

Fra poche ore il Milan sfiderà lo Slavia Praga per gli ottavi di finale di Europa League. Gara abbordabile, almeno sulla carta, ma la storia recente insegna come i cechi siano avversario da non sottovalutare. Basta chiedere a José Mourinho, che alla guida della sua Roma ha visto la squadra soccombere a Praga, chiudendo il girone al secondo posto proprio dietro allo Slavia. David Cermak, collega di idnes.cz, ci dice la sua sull'avversario dei rossoneri:

Che formazione ci dobbiamo aspettare a San Siro?

"Sotto questo aspetto è imprevedibile, non sai mai chi farà giocare Trpisovsky. È un tecnico che punta molto sul turnover e anche se a volte può aiutare in questa stagione lo vedo come un punto debole. Certamente è un grande allenatore tattico, sa vedere i punti deboli dell'avversario e sfruttarli. La scorsa stagione non è stata grandiosa, ma quella precedente lo Slavia ha giocato grandi partite con il Feyenoord o il Fenerbahçe. E quella ancora precedente contro Arsenal, Leicester, Rangers. A volte si può dire che giocano meglio in Europa che in campionato. Di solito giocano col 3-4-3 o 3-4-2-1".

Quali giocatori sono da tenere d'occhio?

"I giocatori più in forma in questo momento sono l'attaccante Chytil, il terzino sinistro Diouf e il centrocampista Wallem. I problemi potrebbero essere in difesa, anche il difensore centrale più importante Ogbu non è al meglio della forma in questo momento, anche Zima non sta giocando al meglio".