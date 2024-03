MN - Cermak: "Ihattaren un mistero. Non ha senso averlo qui, ma penso che lo Slavia non gli abbia dato un contratto enorme"

Fra poche ore il Milan sfiderà lo Slavia Praga per gli ottavi di finale di Europa League. Gara abbordabile, almeno sulla carta, ma la storia recente insegna come i cechi siano avversario da non sottovalutare. Basta chiedere a José Mourinho, che alla guida della sua Roma ha visto la squadra soccombere a Praga, chiudendo il girone al secondo posto proprio dietro allo Slavia. David Cermak, collega di idnes.cz, ci dice la sua sull'avversario dei rossoneri:

Sicuramente sorprendente la presenza in rosa di Mohamed Ihattaren, che in Italia tra Juventus e Sampdoria non ha mai visto il campo. Ma che ha fatto parlare molto di sé fuori dal rettangolo verde, suo malgrado

"Lui è un mistero. Ma penso che alcune persone dello staff dello Slavia si siano innamorate del modo in cui giocava quando era in forma e così hanno deciso di provarci e di dargli una possibilità. Era libero, penso che non gli abbiano dato un contratto enorme, entrambe le parti hanno semplicemente detto: proviamolo e vediamo come va. Ma è arrivato in sovrappeso e forse non si è allenato tanto quanto avrebbe dovuto, quindi per ora lo hanno inserito nella squadra B. Non vedo alcuna possibilità d'impiego nell'immediato futuro, perché lo Slavia gioca un calcio molto impegnativo dal punto di vista fisico e non è il tipo di giocatore che dà il 110% ogni giorno. So che è una bella storia per i media, ma dal mio punto di vista non ha senso averlo qui".