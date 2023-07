MN - Cerruti: "Il Milan non troverà mai nessuno in giro come Tonali"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato in esclusiva dai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Alberto Cerruti ha parlato così del trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle per una cifra intorno agli 80 milioni di euro: "Io parto dal principio e dico che non si sarebbe mai dovuto cedere Tonali. Era giovane, milanista e talentuoso. Il Milan non troverà mai nessuno in giro come lui".