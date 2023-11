MN - Chantegrelet: "In Francia c'è molta cautela per stasera, l'esito non è scontato"

Questa sera a San Siro, ore 21, il Milan si gioca già una parte importante della stagione. Contro il Psg in Champions League, i rossoneri non possono più sbagliare dopo 0 vittorie e 0 gol fatti nelle prime tre giornate. La redazione di MilanNews.it, per presentare la super sfida, ha intervistato in esclusiva il collega Adrien Chantegrelet, corrispondente di Le Parisien per il club di Parigi. Le sue parole.

Che tipo di match ti aspetti tra Milan e Psg?

“Tutti pensano che l’esito sia scontato, ma in Francia c’è molta cautela rispetto a questa sfida. Non dimentichiamoci che, prima della vittoria dell’andata contro il Milan, il Psg aveva perso molto male con il Newcastle fuori casa. Questa “incognita” casa-trasferta è tenuta in grande considerazione da chi osserva il Psg in Europa”.