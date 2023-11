MN - Chantegrelet: "In Francia il Milan è molto seguito: lo rispettiamo, crediamo possa creare pericoli"

Questa sera a San Siro, ore 21, il Milan si gioca già una parte importante della stagione. Contro il Psg in Champions League, i rossoneri non possono più sbagliare dopo 0 vittorie e 0 gol fatti nelle prime tre giornate. La redazione di MilanNews.it, per presentare la super sfida, ha intervistato in esclusiva il collega Adrien Chantegrelet, corrispondente di Le Parisien per il club di Parigi. Le sue parole.

Con quali connotati si parla in Francia del momento del Milan?

“In Francia il Milan è uno dei club più seguiti perché ci sono tanti giocatori della Nazionale transalpina. Proprio rispetto a questa sfida, si pensa che i rossoneri possano creare pericoli al Psg. Dal momento che, se non vincono, vengono eliminati dalla Champions. Quindi, c’è molto rispetto, nessuna squadra si sente già vincitrice in partenza”.