MN - Che mercato a giugno? Jacobelli: "Il Milan è interessato a un attaccante under 30: c'è anche Colombo al Monza..."

Momento enigmatico per il Milan che dopo il pareggio con l'Atalanta, nonostante una buona prestazione, ha detto definitivamente addio ai sogni scudetto - che si erano comunque già quasi estinti - e ora deve concentrarsi sulla Lazio per non farsi scappare nuovamente il secondo posto della Juventus, oltre che sull'Europa League in cui affronterà agli ottavi di finale lo Slavia Praga. A parlare del momento rossonero ci ha pensato il giornalista Xavier Jacobelli, intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Lungo quali direttrici potrebbe orientarsi il mercato estivo del Milan di giugno?

“Dipende da come finirà la stagione, ma potrebbe accadere qualsiasi cosa. Per esempio, davanti, non è mistero che il Milan stia monitorando con grande interesse il mercato delle punte Under 30. C’è inoltre Colombo al Monza, alla cui crescita i rossoneri guardano con grande interesse”.