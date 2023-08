MN - Che partita sarà Bologna-Milan? Maietta: "Rossoneri favoriti, ma il Bologna ora è il peggior avversario per Pioli"

vedi letture

E' l'anti vigilia della prima di campionato per il Milan: lunedì alle 21, i rossoneri esordiranno contro il Bologna al Dall'Ara. In merito alla prima uscita ufficiale della stagione, la redazione di MilanNews.it ha contattato telefonicamente e in esclusiva Domenico Maietta, punto fermo del club emiliano tra il 2014 e il 2018. Queste le sue parole sulla sfida e sulla stagione in generale.

Che tipo di partita ti aspetti contro il “tuo” Bologna?

“Ho ancora tanti amici lì e ho seguito il ritiro della squadra di Thiago Motta in tutte le amichevoli. Per me non sarà semplice per il Milan: in una fase di rodaggio, come nelle prime partite di campionato, il Bologna è il peggiore avversario che potesse incontrare la squadra di Pioli. Poi, chiaramente, il Milan è nettamente più forte ed è favorito”.