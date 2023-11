MN - Che partita sarà Milan-Fiorentina? Carobbi: "Combattuta, i Viola sono il peggior avversario per i rossoneri in questo periodo"

Riguardo all’imminente match tra Milan e Fiorentina, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Stefano Carobbi, doppio ex della sfida e compagno di squadra di Stefano Pioli ai tempi della Viola.

Che tipo di partita ti aspetti tra Milan e Fiorentina?

“Molto combattuta. Tutte e due le squadre devono rilanciarsi. Per il Milan, in questo momento, la Fiorentina è il peggior cliente da affrontare. La squadra di Italiano esprime un gioco di notevole qualità. Però non darei per spacciati i rossoneri: come vi dicevo prima, Pioli è un vincente per indole naturale”.