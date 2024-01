MN - Che partita sarà Milan-Roma? Cardone: "Sarà la classica partita bloccata"

Riguardo all’imminente Roma-Milan e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Giuseppe Cardone, ex calciatore rossonero che ha pronosticato un pò quella che potrebbe essere la partita che domani sera andrà in scena a San Siro.

Che tipo di match bisogna aspettarsi tra Milan e Roma? “Secondo me sarà la classica partita bloccata. Sono due squadre traumatizzate dall’uscita dalla Coppa Italia, sulla quale contavano molto. Potrebbe avere la meglio quella meno affranta a livello psicologico”.