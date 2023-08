MN - Che tipo di difensore è Pellegrino? Lo spiega l'esperto Pizzigoni

Carlo Pizzigoni, editorialista di TMW ed esperto del calcio sudamericano, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it.

Che tipo di giocatore è tecnicamente e tatticamente Marco Pellegrino?

"È un difensore centrale, un mancino naturale. Ha ottime doti in costruzione, ha forza esplosiva, salta bene di testa. Gioca a 4, ma potrebbe essere anche adattato come braccetto a 3, perché ha il piede per giocare anche un po' più avanti. È un difensore moderno".