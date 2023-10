MN - Che voto daresti al Milan? Traversa: "Direi 9, è convincente e dominante sotto tanti aspetti"

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Martino Traversa, calciatore rossonero nella stagione 1992-1993.

Il tuo giudizio rispetto a questa prima parte di stagione, con culmine la vittoria di Genova?

“Dovessi dare un voto, darei 9. Ottimo Milan. Convincente e dominante sotto tanti aspetti e punti di vista”.