MN - Che voto merita Pioli? Ramaccioni lo premia: "Non posso dare meno di 8"

Stefano Pioli chiude il suo ciclo al Milan dopo 5 anni ed è il sesto allenatore per presenze con i rossoneri, dopo mostri sacri come Nereo Rocco, Carlo Ancelotti, Gipo Viani, Fabio Capello e Nils Liedholm. Ai microfoni di MilanNews.it uno storico dirigente come Silvano Ramaccioni, che ha vissuto l'epopea del grande Milan con alcuni dei tecnici sopracitati, ci dice la sua:

Da 1 a 10 che voto merita Stefano Pioli?

"Non posso dare meno di 8. Il suo lavoro è stato eccellente, ha commesso pochi errori in questi cinque anni e peraltro dovendo allenare una squadra che di anno in anno era meno competitiva. A mio avviso questo è il peggior organico da 5 anni a questa parte. Se c'è una cosa che gli rimprovero è che è stato un po' troppo 'yesman'. Doveva mostrare di più i denti".