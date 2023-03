MN - Chi ai quarti? Passerini: "Non Inter e Napoli. Dico Benfica e Chelsea"

MilanNews.it

Carlos Passerini, inviato del Corriere della Sera al seguito del Milan, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) da Londra a MilanNews.it sull'avversaria ai quarti: "Dagli ottavi in più è un terno al lotto. Il PSG, che ha più talenti e nomi di tutte, è già fuori. Guardiola dice sempre che la Champions la vince uno solo: sembra una banalità, ma tra Bayern, City, Real, PSG, la vince sempre uno solo e serve anche la fortuna e la capacità di portarsela dalla propria parte, come ha fatto Ancelotti... Io preferirei non prendere le italiane, perché ci si porterebbe dietro un eccesso di tossicità...