MN - Chi è Jimenez, l'ex Real stasera all'esordio col Milan. Pietrella: "Non è simile a Theo"

vedi letture

Francesco Pietrella, inviato de La Gazzetta dello Sport al seguito (anche) del Milan Primavera, ha presentato così a MilanNews.it Alex Jimenez, terzino del 2005 arrivato in estate dal Real Madrid (che ha il diritto di recompra) e che stasera dovrebbe trovare spazio da titolare con la Prima Squadra nel match di Coppa Italia contro il Cagliari: "È un terzino destro convertito a sinistra. È molto bravo ad attaccare, ma ha dei limiti evidenti in fase difensiva sulla marcatura e sulle letture. Non è simile a Theo: non ha la fisicità e la prorompenza del francese, perché i suoi punti di forza sono la corsa e un buonissimo piede, tecnicamente è molto bravo".

In campo col Cagliari

Considerando le assenze di Tomori, Thiaw, Kalulu, e Caldara e la necessità di far rifiatare Kjaer e Florenzi, la linea difensiva rossonera avrà un'età media ringiovanita: infatti al fianco di Theo come centrale giocherà Simic, mentre sulla fascia opposta rispetto a Calabria è previsto l'esordio assoluto di un altro classe 2005 Alex Jimenez.