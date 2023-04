MN - Chi è l'uomo in più del Milan dopo Leao? Testoni: "Inevitabilmente Giroud: ecco perché"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Edoardo Testoni, giornalista per DAZN e in telecronaca per Milan-Lecce, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it. Queste le sue parole:



Escluso Leao, secondo te qual è l’uomo chiave del Milan? Quello che non può mai mancare?

"Inevitabilmente Giroud e si è visto con il Lecce. E' un giocatore che dà una dimensione diversa alla squadra non solo per fisicità, ma anche per il modo in cui tecnicamente riesce a far brillare i compagni che ha vicino. A dispetto della stazza ha molta tecnica, ha una personalità che si sente e nei momenti che contano c'è. Fisicamente è completamente integro e, anche qui, siamo a numeri migliori rispetto alla passata stagione, in cui aveva fatto gol scudetto uno dietro l'altro".