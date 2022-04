MN - Chiarugi: "Ibra dall'inizio domenica? Bel dilemma"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Chiarugi, doppio ex di Milan e Fiorentina, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews anche in vista della sfida di domenica contro la Viola (qui l’intervista completa). Queste le sue dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic:

In una sfida così delicata, Ibrahimovic va schierato dal primo minuto? “E’ un bel dilemma. Posso solo dire che anche Leao, se responsabilizzato a dovere, ha i mezzi per trascinare il Milan. Senza mai dimenticarci di Giroud che, con una squadra che gira, vede la porta come pochi. Mi aspetto una squadra arrembante, soprattutto nei primi minuti”.