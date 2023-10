MN - Chiarugi: "Il centrocampo del Milan è il più forte del campionato"

La seconda pausa per le nazionali di questa stagione è arrivata al termine di una giornata pazza in cui il Milan ha ritrovato la testa solitaria della classifica con Giroud come portiere, complici i passi falsi di Inter, Napoli e Atalanta. Per parlare di questo primo spezzone di stagione la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex rossonero Luciano Chiarugi. Queste le sue parole.

Ti ha sorpreso l’impatto che ha avuto sul Milan Adli?

“È la sorpresa di questa prima parte di stagione. A me piace. A tratti, a Genova, mi ha ricordato Tonali. Il centrocampo rossonero è, sulla carta, il più forte del campionato. Anche Reijnders è tanta roba: visione di gioco e rapido attacco degli spazi”.