MN - Chiarugi: "Leao? Pioli le ha provate tutte. Le critiche sono normali"

Intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, l'ex attaccante rossonero Luciano Chiarugi ha parlato così di Leao: "La sua forza è prendere palla e tentare di saltare l’avversario, lui ha questa grande capacità. Penso che Pioli le abbia provate tutte, ma questo ragazzo spesso e volentieri sembra abulico. Non so, forse accusa anche le critiche feroci che gli vengono rivolte. Ma quando i tifosi e la stampa criticano è perché vedono un piccolo-grande giocatore che non riesce a esprimersi e a dare il meglio di se stesso con continuità. Non si può fare una partita positiva e tre nulle, non sta giocando in una squadra qualunque: il Milan punta sempre a vincere qualcosa di importante, quest’anno è stato leader del campionato per tanto tempo. È normale che ci siano le critiche, soprattutto in questo momento, con la corsa Champions che rischia di essere compromessa. In queste cinque partite si deve lottare per ottenere il meglio, se rientra Ibrahimovic son convinto che il Milan ripartirà, ma c’è sempre un punto interrogativo. Leao e Rebic dovrebbero essere più responsabili, perché potrebbero non avere più l’opportunità di giocare in un club così prestigioso".